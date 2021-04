Calcio, Eccellenza B: è subito Ligorna - Rapallo. Fezzanese ospite della Sestrese, per l'Athletic c'è il Rivasamba

Sono state due tra le squadre più attive sul mercato e conseguentemente tra i sodalizi pronti a spingere, anche a livello di politica sportiva, a una rapida ripresa del campionato. Per uno scherzo del destino Ligorna e Rapallo Rivarolese saranno però subito l'una di fronte all'altra, per una partita che non deciderà ovviamente le dinamiche del girone B, ma che a livello psicologico, in un percorso così breve, potrebbe comunque avere un peso non indifferente.

Prima assoluta nel girone B, tenendo conto dei primi incontri disputati a inizio autunno, per la Sestrese, chiamata ad ospitare un'altra grande favorita per la vittoria finale, mentre Athletic - Rivasamba completerà il programma odierno.