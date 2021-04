Calciomercato. Il Ligorna non si ferma, i n attacco c'è anche Raiola

Cresciuto nelle giovanili della Sestrese, dove poi ritornerà nel 2014 e nel settore giovanile del Genoa, ha indossato le casacche (e segnato a raffica) di Virtus Sestri, Pro Imperia (determinante nella storica promozione in Serie D, nel 2011), Culmv Polis, Quiliano (dove ha vinto la classifica cannonieri in Promozione, segnando 25 goals in 27 partite ed ottenendo una promozione in Eccellenza), Rivarolese (altra promozione in Eccellenza), Albenga, San Cipriano e Celle.