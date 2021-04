Calcio, Eccellenza. Un punto sudato per la Cairese, Fabio Moretti: "Reagito all'inferiorità numerica. Playoff? Saremo sempre pronti"

Un punto sofferto ma meritato quello conquistato dalla Cairese, i valbormidesi, in inferiorità numerica per tre quarti della gara, hanno bloccato sull’1 a 1 la quotata Genova Calcio. Apre le danze Cappannelli su punizione, ma è il difensore gialloblù Fabio Moretti a ristabilire la parità, queste le sue parole:

“Una partita molto equilibrata, tra due squadre che puntano ad entrare tra le prime quattro del girone. Sfortunatamente non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, ma per come si era messa la partita con l'espulsione e il goal subito subito dopo, è un buon punto che dà morale e mette in risalto la forza di questo gruppo.”

Una lontananza dai campi durata più di quattro mesi: “È stato veramente bello poter tornare a giocare di nuovo una partita. Riprovare quella sensazione di ansia pre partita che si trasforma in voglia agonistica che solo un match ufficiale può dare è fantastico.”

Una già buona rosa ha trovato sul mercato piccoli innesti per poter essere protagonista: “Non mi piace fare proclami. Posso dire che proveremo a vincere le prossime partite per cercare di centrare i playoff, ci faremo trovare pronti in ogni occasione.”