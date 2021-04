Calcio. Serie D, colpaccio esterno del Vado! Pedalino e Sbarbati ancora in gol, la Folgore Caratese si arrende 2-1

FOLGORE CARATESE - VADO 1-2 (2' Pedalino, 34' Ngom rig., 73' Sbarbati rig.)

IL FINALE DA CARATE BRIANZA! HA VINTO IL VADO 2-1, I ROSSOBLU OTTENGONO TRE PUNTI PESANTISSIMI IN CHIAVE SALVEZZA. A segno ancora una volta Pedalino e Sbarbati, ai lombardi non basta il momentaneo pareggio di Ngom

94' D'Antoni conquista una punizione preziosissima nella propria metà campo, respirano i rossoblu, che guadagnano secondi importanti

92' ultimi disperati assalti della Folgore, Vado che cerca invece di difendere con le unghie e con i denti il vantaggio

90' saranno ben sei i minuti di recupero

89' ci prova invece Derosa col mancino, pallone alto sopra la traversa

88' Ngom conquista una punizione dal limite, sul pallone Di Stefano

86' crampi per Sbarbati, che lascia il campo a D'Antoni

83' Di Stefano da distanza impossibile, super intervento di Luppi che devia il pallone in angolo

82' stremato Saccà, autore di un'altra grande prestazione tutta corsa e grinta. Al suo posto è pronto Barbetta

76' girandola di cambi in casa Folgore, pronta a giocarsi il tutto per tutto in questi ultimi quindici minuti di gara

73' SBARBATIII!!! HA SEGNATO IL VADO!! Dagli undici metri è impeccabile l'esecuzione dell'attaccante ex Castelnuovo, pallone centrale a mezza altezza che non lascia scampo a Bertozzi!

72' RIGORE PER IL VADO! Bernasconi libera Saccà in area con un gran colpo di tacco, Cozzari atterra l'esterno rossoblu e l'arbitra concede il penalty

69' Dagnino per Boiga, forze fresche in mezzo al campo per il Vado

64' entra Bernasconi al posto di Pedalino, primo cambio tra le file rossoblu

63' crampi per Pedalino, che potrebbe lasciare il campo. Primi movimenti sulla panchina ligure

60' il Vado tenta di pungere affidandosi alle palle inattive, Taddei dalla bandierina cerca la traiettoria sul primo palo a sorprendere Bertozzi, bravo a respingere con i pugni

56' schema goffo e confuso sulla punizione battuta dalla Caratese, ne approfitta il Vado che riconquista subito la sfera costringendo al fallo tattico Marconi, ammonito dal direttore di gara

55' incontenibile Ngom quando parte palla al piede, altro slalom in mezzo a tre avversari prima dell'intervento irregolare da parte di Boiga.

53' Di Stefano ad un passo dal 2-1: pallone in verticale che taglia in due la difesa del Vado, conclusione in spaccata del giocatore lombardo direttamente sul fondo dopo un duro contrasto con Luppi

51' chance per la Folgore: traversone basso di Troiano smanacciato da Luppi in maniera non impeccabile, la sfera arriva sui piedi di Ngom che, forse intralciato dal compagno di squadra Valagussa, non trova lo specchio della porta

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero le squadre vanno al riposo sul parziale di 1-1, reti di Pedalino e Ngom

45' è ancora Saccà a rendersi pericoloso sulla destra, pallone all'indietro per Boiga che impatta male la sfera calciando completamente fuori misura

44' Saccà a cercare Casazza sul secondo palo, Kaziewicz di testa anticipa il numero tre del Vado

43' azione tutta di prima firmata Di Stefano-Ngom-Drogba, traversone basso in area che viene neutralizzato in qualche modo dalla difesa rossoblu

40' si riaffaccia in avanti la formazione di Francomacaro, due corner battuti da Taddei che non creano eccessivi patemi d'animo alla retroguardia brianzola

38' il numero uno rossoblu sbarra la strada a Ngom pescato al vertice dell'area, in difficoltà la difesa vadere negli ultimi minuti

37' Cozzari vicinissimo al 2-1, colpo di testa del centrocampista lombardo che sfiora il palo alla sinistra di Luppi

36' ora spinge davvero forte la squadra di Longo, che vuole trovare la rete del vantaggio prima dell'intervallo

34' NGOM! Non sbaglia dagli undici metri il numero sette di casa, Luppi spiazzato e parità ristabilità.

33' CALCIO DI RIGORE PER LA FOLGORE: traversone dalla sinistra di Di Stefano, Tissone strattona Macrì e l'arbitra indica il dischetto

31' filtrante di Ngom a cercare Di Stefano, che si allunga troppo la sfera favorendo l'uscita di Luppi

29' Taddei va direttamente in porta, Bertozzi controlla e lascia sfilare il pallone oltre la linea di fondo

28' Drogba atterra Boiga lanciato verso i sedici metri avversari, punizione per il Vado dalla stessa mattonella da cui è scaturito il gol di Pedalino

24' ammoniti Macrì e Saccà nel giro di due minuti, primi provvedimenti da parte del direttore di gara

21' è la Folgore Caratese adesso a tenere in mano il pallino del gioco, Vado che cerca di rendersi pericoloso in contropiede, affidandosi alla fisicità di Pedalino e Sbarbati e agli strappi sulla destra del solito Saccà

16' TRAVERSA DI NGOM! Azione devastante del giocatore biancoblu, che salta tre avversari come birilli prima di scaricare un missile che si stampa sulla traversa. Secondo legno centrato dalla squadra di casa

14' confermato il 3-5-2 in casa rossoblu, Saccà e Casazza gli esterni a tutta fascia, assente invece Bernardini

9' Monticone vicino al pareggio: traversone di Macrì sul secondo palo, il colpo di testa del centrale ex Savona trova la manona di Luppi che, con l'aiuto della traversa, concede angolo alla Folgore

5' che avvio da parte della formazione guidata oggi da Francomacaro, Caratese stordita dal gol realizzato da Pedalino, bravo ad approfittare di una disattenzione della retroguardia di mister Longo

2' PEDALINO! IL VANTAGGIO DEL VADO! Punizione di Taddei dalla trequarti, dormita della difesa lombarda e deviazione vincente del centravanti rossoblu, che porta avanti i suoi.

1' inizia la sfida! Caratese in completo bianco, divisa blu con richiami rossi per il Vado

PRIMO TEMPO

Formazioni

FOLGORE CARATESE: Bertozzi, Monticone, Ngom, Macrì, Cozzari, Marconi, Troiano, Drogba, Kaziewicz, Di Stefano, Derosa.

A disposizione : Pizzella, Ciko, Alabiso, Valagussa, Tronco, Paoluzzi, Buono, Finessi, Cacciatori.

Allenatore : Emilio Longo

VADO: Luppi, Lipani, Casazza L., Bacigalupo, Strumbo, Tissone, Sbarbati, Taddei, Pedalino, Boiga, Saccà.

A disposizione : Scatolini, Olivieri, Barbetta, D'Antoni, Alberto, Casazza A., Dagnino, Pregliasco, Bernasconi