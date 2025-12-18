Calcio, Bragno. Formalizzato il ritiro dal campionato, il CR Liguria chiede alla FIGC di collocare i biancoverdi all'ultimo posto a tutela degli altri club

Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato la rinuncia della A.S.D. New Bragno Calcio al campionato in corso, a seguito delle comunicazioni pervenute dal Sig. Roberto Ferraro, Presidente e Legale Rappresentante della società.

Preso atto della volontà del club di ritirarsi dall’attività agonistica e richiamate integralmente le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nel Comunicato Ufficiale di riferimento, il Comitato ha deliberato una serie di provvedimenti conseguenti.

In primo luogo, è stata formalmente dichiarata l’inattività della A.S.D. New Bragno Calcio (matricola 954521), con la presa d’atto della rinuncia al Campionato Regionale di Prima Categoria, Girone “A”, stagione sportiva 2024/2025. Contestualmente, tutte le gare ancora previste a calendario della società sono state annullate a decorrere dalla data odierna; per ciascuna giornata, la società che avrebbe dovuto affrontare il New Bragno osserverà un turno di riposo.

Sul piano dei tesseramenti, il Comitato ha applicato quanto previsto dall’art. 110 delle NOIF. Ai sensi del comma 1, è stata disposta la decadenza dal tesseramento dei calciatori della società a far data dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con la conseguente risoluzione dei contratti alla data del 15 dicembre 2025. È stato inoltre precisato che:

in caso di tesseramento a titolo temporaneo per il New Bragno, verrà ripristinato il rapporto originario con la società cedente;

qualora il calciatore sia stato trasferito a titolo temporaneo dal New Bragno, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua naturale scadenza.

Considerato che l’inattività è intervenuta a campionato iniziato e nel corso del girone di andata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 110 NOIF, è stato stabilito che i calciatori e le calciatrici decaduti dal tesseramento potranno tesserarsi per altre società immediatamente dopo la pubblicazione del provvedimento.

Infine, il Comitato Regionale Liguria ha deliberato di proporre istanza agli Organi Federali centrali affinché, al solo fine di garantire la corretta applicazione dei meccanismi di promozione e retrocessione a tutela delle altre società del girone, sia concessa la possibilità di collocare la New Bragno Calcio all’ultimo posto del Girone “A”.