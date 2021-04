Calcio, Millesimo. La direzione sportiva a a Nicolò Goso: "Non cambierà il dna di questa squadra"

È un piacere portare avanti il lavoro fatto da Francesco (Miraglia ndr) e colgo l’occasione per ringraziarlo ancora per quanto ha dato alla causa.

Per me è una nuova avventura, in questi anni con i “vecchi senatori” abbiamo sempre portato avanti il pensiero relativamente a quali devono essere le caratteristiche della nostra squadra, ovvero una squadra concentrata su ragazzi del paese aventi come principi fondamentali il senso di appartenenza e di collaborazione. Questo perché crediamo che la forza debba essere il gruppo come dimostrato in questi anni.