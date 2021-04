Calcio, Pietra Ligure, Gli applausi non bastano a Pisano: "Se non arrivano punti dobbiamo alzare ulteriormente il nostro livello"

Ancora una sfida contro una big, ancora una sconfitta con il minimo scarto. Il Pietra Ligure non riesce a smuovere la propria graduatoria dopo gli incontri contro Albenga e Cairese. La qualità degli avversari può lenire la delusione? Non per mister Pisano.

"Dopo la partita con l'Albenga ho detto ai ragazzi che avevano disputato una partita da 8 in pagella, ma che per portare punti a casa non era evidentemente bastato. Con la Cairese siamo saliti ulteriormente di livello, ma ancora una volta non è stato sufficiente per conquistare punti utili.

Vorrà dire che dovremo migliorarci ulteriormente già dalle prossime partite contro il Varazze e il Finale.

Preoccupato dall'attacco a secco nei primi 180 minuti? Lo sarei di più se non avessimo creato i presupposti per andare a segno, ma la squadra sia al "Riva", che ieri con la Cairese a livello di gioco e impegno non ha deluso".