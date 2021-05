Calcio, Celle Riviera. Ecco Roberto Gambetta, sarà responsabile del Settore Giovanile

Il comunicato ufficiale:

Il Celle Riviera Calcio è lieto di comunicare l’ingresso in società di Roberto Gambetta col ruolo di responsabile del settore giovanile. Roberto ha esperienza da allenatore sia di prime squadre che di settore giovanile nel Sassello, Albisola, Santa Cecilia, Carcarese e Quiliano, come giocatore ha militato nelle fila dell’Albisola, Santa Cecilia, Luceto, Villapiana e Millesimo. Nel 2002/2003 ha frequentato e conseguito il diploma di partecipazione al corso di formazione per il settore giovanile, della durata di 6 mesi, presso Ac Milan, inoltre è stato team manager dell’Albisola in Lega Pro. La società tutta fa un grande in bocca al lupo a Roberto, fiduciosi che insieme verrà fatto un ottimo lavoro per la crescita dei nostri ragazzi