Calcio, Plodio. Si ripartirà con mister Dario Roso e buona parte dei tesserati già in organico

Anche i motori del Plodio stanno riprendendo vigore e, a pochi giorni dal 24° compleanno del sodalizio vlabormidese, è arrivato il primo annuncio da parte del club per la nuova stagione sportiva.

Mister Dario Roso sarà infatti ancora alla guida della prima squadra biancoblu.

"Lo scorso 1 maggio - si legge nel comunicato del club - abbiamo compiuto 24 anni. Abbiamo voluto passare questo anniversario in sordina, ancora impegnati in una profonda e severa riorganizzazione societaria. Grazie al preziosissimo lavoro di tutto il direttivo societario, in particolar modo della nostra fidata collaboratrice Alice Parodi, possiamo affermare con certezza che il prossimo anno saremo nuovamente ai nastri di partenza, determinati e vogliosi di continuare ad essere una importante e seria realtà del calcio dilettantistico.