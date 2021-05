Calcio, Serie D. Vado beffato al 94': Sancinito riprende i rossoblu in pieno recupero

SERIE D - 31a GIORNATA -

VADO - IMPERIA 1-1

Reti: 18'Strumbo (V) 94'Sancinito (I)

VADO: Luppi, Lipani, L. Casazza, Bernardini, Strumbo, Tissone, Sbarbati, Taddei, Pedalino (84'D'Antoni), Boiga, Bacigalupo (84'Saccà). A disposizione (Scatolini, Bernasconi, Barbetta, D'Antoni, Albetto, A. Casazza, Dagnino, Saccà, Capatano). Allenatore: Tarabotto

IMPERIA: Dani, Scannapieco (84'Di Salvatore), Malandrino, Grandoni (55'Sancinito), De Bode, Virga, Capra, Giglio, Donaggio (70'Sassari), Gnecchi, Cassata (55'Melltezi). A disposizione (Palmieri, Fazio, Gandolfo, Fatnassi, Martelli, Sassari, Sancinito, Malltezi, Di Salvatore). Allenatore: Lupo

Arbitro: Bianchini di Terni

Note: ammoniti Bacigalupo (V); Gnecchi, Giglio e Sassari (I)

2°TEMPO

95' La partita finisce 1-1

94' GOOOOOOOOOL! Sancinito trova il pareggio per l'Imperia con un tiro da fuori area

89' Risponde il Vado con Sbarbati che però non è troppo convinto nella conclusione mandando a alto

88' Grande parata di Dani su Saccà e Imperia ad un passo dal pareggio

80' Boiga crossa per Pedalino che ci prova, ma Dani para

72' Bella azione del Vado conclusa da Boiga: palla alta sulla traversa

59' Melltezi si fa vedere ma il tiro del neroazzurro è impreciso

52' Il Vado risponde con Boiga, ma il tiro dell'attaccante rossoblu è bloccata dal portiere ospite

48' Donaggio vicino al pareggio per l'Imperia ma il tiro dell'attaccante neroazzurro è sul palo

46' Al via il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Vado avanti 1-0 sull'Imperia

44' Ancora Vado pericoloso su punizione, ma il tiro di Sbarbati è centrale

43' Sbarbati ha ancora un'occasione per il Vado, ma la difesa dell'Imperia riesce a chiudere

40' Ripartenza tre contro due del Vado mal gestita e occasione persa

38' L'Imperia ci prova, Capra al tiro ma Luppi risponde presente

35' Risponde il Vado sul ribaltamento di fronte con Sbarbati, ma Dani è bravo a respingere

33' Imperia vicina al pareggio con Cassata che spreca

26' Iniziativa personale di Sbarbati, ma il tiro dell'attaccante rossoblu è ancora una volta troppo centrale

25' Imperia vicino alla rete da zione d'angolo, con Scannapieco, sfortunato nell'occasione con il suo tiro ribattuto

21' Ancora Vado pericoloso, ma il tiro di Taddei è alto

18' GOOOOOOOL! Il Vado passa in vantaggio da zione d'angolo, Strumbo stacca indisturbato di testa e batte Dani

15' Contropiede Vado, ma Sbarbati non ne approfitta e l'opportunità sfuma

11' Bernardini gira bene verso la porta, ma Dani è attento

6' Primo tentativo di marca rossoblu con Pedalino, tiro però alto

1' Inizia la sfida tra Vado e Imperia

Benvenuti dal 'Chittolina' dove tra pochi minuti scenderanno in campo Vado e Imperia, per un interessante derby valido per la giornata numero 31 di Serie D.