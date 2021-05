Calcio, Serie D. Derby delicato tra Vado e Imperia. I rossoblu guardano alla classifica, i nerazzurri non vincono da più di un mese

Non sarà un passaggio banale quello che Vado e Imperia si apprestano a vivere.

Dai rossoblu di mister Tarabotto ci si attende una risposta di carattere dopo la sconfitta interna con il Varese, ma anche sul fronte tattico potrebbero non mancare novità, come il ritorno della difesa a quattro e un unico riferimento offensivo nel cuore dell'area ospite.

Dall'altra parte della barricata, l'Imperia dei tanti ex non può però crogiolarsi sulla salvezza già acquisita: i nerazzurri non vincono infatti da più di un mese, con tre sconfitte consecutive (di cui l'ultima con il Casale a dir poco mal digerita), motivo per cui ci si attende quanto meno una reazione per chiudere il campionato nel rispetto dell'ottima prima parte di stagione.

A dirigere l'incontro sarà la signora Ilaria Bianchini di Terni.

Fischio d'inizio alle ore 15:00.

Livescore e webcronaca su Svsport.it