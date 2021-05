Il Comitato Ligure è pronto a far ripartire il calcio giovanile. Entro giovedì i club dovranno confermare la loro disponibilità

E' una sorta di censimento quello aperto dal Comitato Regionale Ligure per capire quali e quante società sarebbero pronte a ripartire con le manifestazioni o tornei dedicate al calcio giovanile in ambito provinciale.

Dagli Under 17 (Allievi), agli Under 14 (Giovanissimi Fascia B), entro il 13 maggio, i club avranno modo di rispondere, per capire la disponibilità a scendere in campo nell'ambito temporale della stagione 2020-21.

Il comunicato:

in relazione alla possibilità di ripresa dell’attività delle categorie agonistiche giovanili “Under 17”, “Under 16”, “Under 15” ed “Under 14”, si trasmette in allegato alla presente un modulo di adesione alle manifestazioni, che verranno organizzate a carattere strettamente provinciale, da restituirsi compilato entro la giornata di giovedì 13 maggio 2021 al fine di poter procedere con la successiva fase organizzativa per la quale si rende necessaria l’attivazione presso gli organismi centrali per quanto attiene alle necessarie autorizzazioni ed alla valutazione in merito alla possibile gratuità o meno delle spese arbitrali.

Nel precisare che per ciascuna Società la partecipazione alle manifestazioni è limitata, al massimo, ad una squadra per ciascuna categoria, si rimarca come l’adesione alle stesse rivesta carattere prettamente facoltativo.

Le modalità organizzative verranno rese note in un momento successivo sulla base del numero di adesioni.