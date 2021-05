La nota:

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i propri uffici, ha provveduto ad accreditare alle Società Sportive i contributi assegnati da Sport e Salute SpA (pari al 25% del totale per il 2020) e destinati a favorire l'accesso alla pratica sportiva per i giovani tra i 5 e i 17 anni. Il contributo, dovuto per ogni tesserato rientrante nella fascia d'età prevista, è di 6 euro per i tesserati delle Società di "puro settore giovanile" e di 5,60 euro per quelli delle Società dilettantistiche.