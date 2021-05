Calcio. Armando Caligaris entra nel consiglio nazionale di Aiac Onlus

Una nuova prestigiosa carica è stata assegnata ad Armando Caligaris, uno dei più apprezzati preparatori non solo in Liguria, ma anche in ambito nazionale.

Il "Prof" di Loano è infatti entrato nel consiglio direttivo dell'Aiac Onlus, il ramo dedicato a tutte le iniziative con finalità sociale dell'Associazione Italiana Allenatore di Calcio.

Ieri è arrivata l'ufficialità del nuovo consiglio, presieduto da Marcello Mancini, all'interno del quale vi è anche Eusebio Di Francesco, ex tecnico ci Cagliari, Sampdoria, Roma e Sassuolo.

Ecco la composizione:

Marcello Mancini (Presidente)

Eusebio Di Francesco (Allenatore)

Massimo Buratti (Presidente AIAC Romagna)

Francesco Cognetti (Primario Medicina Oncologica Roma)

Luigi Garlando (Giornalista Gazzetta dello Sport)

Armando Caligaris (Preparatore Atletico)

Valentina Busato (Psicologa).