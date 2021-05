Calcio, Pietra Ligure. Il sindaco De Vincenzi: "Legame indissolubile tra squadra e città"

E' stata scattata come ormai d'abitudine la foto di squadra del Pietra Ligure in presenza del primo cittadino, Luigi De Vincenzi.

Il sindaco pietrese non ha voluto far mancare come d'abitudine il proprio messaggio di sostegno e ringraziamento alla società biancazzurra:

"Al parco "Dott. Giacomo Negro", insieme al Vice Sindaco e Assessore allo sport Daniele Rembado per la tradizionale foto sociale della stagione 2020/2021 dell'A.s.d. Pietra Ligure Calcio 1956. Ringraziamo la presidenza, la dirigenza e tutta la squadra per l'invito a prender parte a questa che per noi è una bellissima foto di famiglia. Volutamente scattata in uno dei nostri parchi cittadini e non allo stadio comunale Giacomo Devincenzi, testimonia lo strettissimo e indissolubile legame con la città e la scelta, continuamente praticata e perseguita dal Pietra Ligure Calcio, di essere a "servizio" dell'intera comunità, attraverso certamente lo sport ma anche con l'essere sempre presente nel rispondere ai bisogni di tutta la cittadinanza, disponibilità che in questo lunghissimo anno e più di pandemia si è declinata in mille modi. Da parte di tutta la comunità pietrese, grazie ragazzi!!"