Calcio | 20 marzo 2026, 15:16

Calcio | Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

Masini dirigerà Veloce - Speranza

Masini dirigerà Veloce - Speranza

GIRONE A

ALTARESE 1929 – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Giuseppe Simone Rodino
Sezione: Novi Ligure

ANDORA 1966 – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Filippo Conti
Sezione: Genova

CENGIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Pietro Pollero
Sezione: Savona

DEGO CALCIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Gabriele Semeria
Sezione: Imperia

GOLFO DIANESE 1923 – CAMPOROSSO
Arbitro: Fabio Cannella
Sezione: Genova

ONEGLIA CALCIO – CISANO
Arbitro: Martin Virgilio
Sezione: Imperia

OSPEDALETTI CALCIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Enrico Mereto
Sezione: Genova

VIRTUS SANREMESE CALCIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Alessandro Di Maria
Sezione: Chiavari


 

GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Giovanni Tanzella
Sezione: La Spezia

BOLZANETESE VIRTUS – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza
Sezione: Savona

CAMPESE F.B.C. – OLIMPIC 1971
Arbitro: Pier-paolo Porzio
Sezione: Genova

MULTEDO 1930 – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Michele Calmatui
Sezione: Genova

PEGLIESE – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Jacopo Ruggiero
Sezione: Genova

RABONA VIA DELLACCIAIO – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Nicolo' Filippi
Sezione: Savona

VELOCE 1910 – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Filippo Masini
Sezione: Genova

VOLTRI 87 – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Angelo Della Monica
Sezione: Imperia

Redazione

