Calcio | Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

GIRONE A
ALTARESE 1929 – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Giuseppe Simone Rodino
Sezione: Novi Ligure
ANDORA 1966 – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Filippo Conti
Sezione: Genova
CENGIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Pietro Pollero
Sezione: Savona
DEGO CALCIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Gabriele Semeria
Sezione: Imperia
GOLFO DIANESE 1923 – CAMPOROSSO
Arbitro: Fabio Cannella
Sezione: Genova
ONEGLIA CALCIO – CISANO
Arbitro: Martin Virgilio
Sezione: Imperia
OSPEDALETTI CALCIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Enrico Mereto
Sezione: Genova
VIRTUS SANREMESE CALCIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Alessandro Di Maria
Sezione: Chiavari
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Giovanni Tanzella
Sezione: La Spezia
BOLZANETESE VIRTUS – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza
Sezione: Savona
CAMPESE F.B.C. – OLIMPIC 1971
Arbitro: Pier-paolo Porzio
Sezione: Genova
MULTEDO 1930 – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Michele Calmatui
Sezione: Genova
PEGLIESE – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Jacopo Ruggiero
Sezione: Genova
RABONA VIA DELLACCIAIO – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Nicolo' Filippi
Sezione: Savona
VELOCE 1910 – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Filippo Masini
Sezione: Genova
VOLTRI 87 – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Angelo Della Monica
Sezione: Imperia