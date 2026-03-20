Calcio | I dilettanti in campo per la lotta alla Discriminazione Razziale, nel week end un messaggio risuonerà su tutti i campi

La Lega Nazionale Dilettanti (LND) aderisce alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, celebrata il 21 marzo, in collaborazione con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana TRECCANI e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).

In una nota firmata dal Segretario Generale della LND, i Comitati, i Dipartimenti e la Divisione Calcio a Cinque sono invitati a coinvolgere le rispettive società in attività divulgative e a trasmettere – tramite speaker o impianti audio negli stadi, laddove possibile – il seguente messaggio durante tutte le gare programmate dal 20 al 23 marzo 2026:

"Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale e la Lega Nazionale Dilettanti, insieme a Treccani e all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, lancia la campagna “Dove c’è razzismo, non c’è partita” per ribadire che il razzismo non è ammesso né in campo né fuori e che bisogna fare squadra per fermare e riconoscere ogni comportamento discriminatorio".