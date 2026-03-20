Calcio | Promozione. Le designazioni per l'undicesima di ritorno

ALBISSOLE 1909 – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)
Assistente 2: Davide Laconi (Genova)
CA DE RISSI SG – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistente 1: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
Assistente 2: Federico Sciortino (Genova)
FINALE LIGURE – CERIALE CALCIO
Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)
Assistente 1: Davide Biggi (Genova)
Assistente 2: Giulio Sorace (Genova)
LEGINO 1910 – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)
PONTELUNGO 1949 – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Giacomo Albanese (Savona)
PRAESE 1945 – MASONE
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistente 1: Michele Calmatui (Genova)
Assistente 2: Federico Gambaro (Genova)
SERRA RICCO'1971 – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)