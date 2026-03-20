Giudice Sportivo | Seconda Categoria, si arriva fino a sei giornate di squalifica nei gironi ponentini

SECONDA CATEGORIA IMPERIA
GARE DEL 15/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
FILIBERTO DANIELE (GOLFO DIANESE 1923)
Per condotte gravemente ingiuriose ed irriguardose nei confronti del DDG come previste e punite nell'Art. 36 del CGS.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GUGLIELMO PEDRO VICTOR (GOLFO DIANESE 1923)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOSSI ALESSANDRO (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FILIBERTO DANIELE (GOLFO DIANESE 1923)
NOCCO MATTIA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
ZOUITA ISMAIL (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TESTA LUCA (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PETRACHE CATALIN (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
DAGRADA SIMONE (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMRANI MOHAMED AMINE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
AMMONIZIONE (II INFR)
GUIRAT MOEZ (CARLINS BOYS A.S.D.)
BENINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)
BRUNO DANIELE (GOLFO DIANESE 1923)
GULLACE VINCENZO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
MARZOGLIO TOMMASO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAPOZUCCA DANIELE (ARGENTINA ARMA)
GUGLIELMO PEDRO VICTOR (GOLFO DIANESE 1923)
CINQUEMANI CONO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
MATANI GIACOMO (RIVA LIGURE)
VARGAS FLORES CRISTIAN JAVIER (SAN BARTOLOMEO CERVO)
GARE DEL 18/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI AMMONIZIONE (I INFR)
CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
CAMARA ABOUBACAR (ONEGLIA CALCIO)
SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 15/03/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
BROGLIO STEFANO (PLODIO 1997)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CLEMENTE NICHOLAS (PLODIO 1997)
BARBIN JACOPO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)
HUBLINA ANDREJA (PALLARE CALCIO)
TAGLIERO LUCA (PALLARE CALCIO)
GRAFFA MATTEO (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE (III INFR)
DJOMI RHUDEL (PLODIO 1997)
VASSALLI LUCA (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
DIOP PAPA IBRAHIMA (PALLARE CALCIO)
TIRANA ALKIDIO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BORKOVIC DEJAN (PALLARE CALCIO)