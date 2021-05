La Formula 1 riabbraccia Montecarlo e Leclerc e la Ferrari alzano l'asticella delle aspettative con il miglior tempo nelle libere

Montecarlo riabbraccia la Formula 1 dopo un anno di assenza causa covid e la Ferrari conferma le speranze che alla vigilia la vedevano candidata ad ottenere un risultato importante.

Anzi, la rossa riesce a fare ancor meglio delle previsioni, con il padrone di casa Charles Leclerc che segna il miglior tempo della seconda sessione, e a seguire c'è il suo compagno Carlos Sainz. Una doppietta confortante, arrivata in una giornata che era partita in chiaroscuro, con lo spagnolo secondo nella prima sessione in mezzo ai tempi dei piloti Red Bull (Perez primo, Verstappen terzo) e il monegasco bloccato per quasi tutta la mattinata da un problema alla trasmissione.

Il sabato a Monaco sarà ancora piu importante e decisivo rispetto agli altri circuiti, come sempre. E la Ferrari e Leclerc, oggi, hanno ulteriormente alzato l'asticella delle aspettative, con la possibilità di godersi il venerdi, dedicato alle "passerelle" di rito nell'evento più glamour dell'anno, sotto i riflettori più prestigiosi. Come non succedeva da un po'.