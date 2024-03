Motocross, il Campionato italiano epoca 2024 sbarca a Pieve di Teco

La stagione 2024 del Campionato italiano motocross Epoca Ufo Plast sta per iniziare, e sarà la Liguria a dare il via alle emozioni su due ruote. Nel weekend del 23 e 24 marzo, i piloti del vintage si daranno appuntamento a Pieve di Tec o, precisamente sulla pista di " La Colla ", per la prima prova stagionale.

Grazie alla riapertura della pista di La Colla rimessa a nuovo, abilitata anche dal FMI per gare nazionali di classe A2, gli appassionati si preparano ad un evento di altissimo livello, con circa 200 partecipanti previsti per il weekend, diviso in operazioni preliminari per le moto, prove libere, qualifiche ed infine la gara vera e propria: tutti appuntamenti che promettono spettacolo ed emozioni forti, preparando il terreno anche per le gare future della stagione appena iniziata.