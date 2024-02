Terapie riabilitative e mototerapia, Brunetto (Lega): "Bene "sì" Camera a percorso già iniziato in Regione nel 2021"

"Bene che oggi alla Camera, sia stata approvata la proposta di riconoscere la moto-terapia, come terapia complementare per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l’autonomia, il benessere psico-fisico e l’inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità". Lo dice in una nota Brunello Brunetto, Consigliere regionale della Lega e Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale.

"Un grazie al Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. Un percorso che la Regione Liguria aveva già intrapreso nel 2021 con un Ordine del giorno, da me proposto e approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria. Si tratta di un percorso che, come medico, ho avuto l’opportunità di sperimentare già dal 2019 nel reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, grazie alla collaborazione di Vanni Oddera".

"È importante potenziare le forme di tutela e assistenza a persone affette da disabilità. Nel mio documento si chiedeva alla Liguria di predisporre gli appositi finanziamenti per sostenere programmi di ippoterapia, musicoterapia, moto-terapia, arte-terapia, a supporto delle persone con fragilità", conclude Brunetto.