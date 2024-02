Motori: esordio no per la coppia Cortese - James alla Ronde Val Merula

Prima uscita stagionale sfortunata, per HP Sport in occasione della decima edizione della Ronde della Val Merula nel savonese, con l’equipaggio composto da Marco Cortese con la francese James Jessica alle note su Skoda Fabia R5.

Una gara che non si è presentata facile da affrontare, per via delle pessime condizioni meteo. Pioggia alla vigilia della gara e per tutta la sua durata, hanno aumentato le difficoltà di guida, per via di un fondo stradale, bagnato, scivoloso e con fango in alcuni punti a complicare la tenuta. Il portacolori della struttura laziale, dopo aver chiuso, il primo passaggio a ridosso della top ten, incappava in una toccata che lo costringeva a fermarsi anzitempo. Un vero peccato, perché dopo il terzo posto assoluto della passata edizione, l’equipaggio puntava in alto. Ora, per l’equipaggio è tempo di programmare il programma della stagione sportiva 2024.