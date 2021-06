Calcio, Eccellenza. Alle 16:00 le semifinali i andata, Finale e Genova Calcio proveranno a invertire i pronostici contro Cairese e Ligorna

E' un format che mentalmente non lascia davvero spazio a flessioni di sorta quello varato per l'attuale campionato di Eccellenza, motivo per cui, quanto costruito da Cairese e Finale dal giorno della ritorno in campo, sarà totalmente resettato.

Le squadre di Benzi e Buttu sono state, seppur con caratteristiche diverse, sicuramente le due realtà savonesi tecnicamente più solide di questi mesi, seppur a bocce ferme la maggiore esperienza dei valbormidesi possa far pendere il pronostico iniziale dalla parte gialloblu. Attenzione però a Faedo e compagni, pronti con la loro spensieratezza a sovvertire ogni tipo di previsione (del resto nell'unico incontro ad oggi disputato il Finale ha espugnato 2-0 nella fase a gironi il "Brin").

Il medesimo metro di paragone lo si può traslare anche su Ligorna - Genova Calcio. La squadra di Luca Monteforte è la favorita d'obbligo per il salto in Serie D, ma i biancorossi di Maisano hanno le qualità per poter creare comunque qualche grattacapo ai propri avversari.

Entrambe le partite inizieranno alle ore 16:00, livescore su Svsport.it