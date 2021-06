Basket, Under 15: la Pallacanestro Vado non sbaglia e conquista l'accesso alle Finals

Completa la rincorsa al primo posto del Girone B Under 15 Eccellenza Azimut Vado e centra le Finals che la vedranno impegnata venerdì a Biella e sabato (19,30) in casa contro Collegno per l’assegnazione del titolo piemontese della categoria. I ragazzi di Prati dovevano vincere il derby con MyBasket Genova per garantirsi la qualificazione senza aspettare il risultato del Campus Moncalieri e così è stato.

Nel caldo torrido del Pallone, la partita è stata combattuta con Penco e Neri in casa My a guidare i genovesi mentre i biancorossi, troppo sicuri, non sono stati in grado di ripetere la bella impresa di Torino di sette giorni prima. In più occasioni Vado stacca la spina e si espone a brutte figure come quella di segnare 3 soli punti(!) in tutto l’ultimo tempino dopo aver toccato il massimo vantaggio (70-37) alla fine del terzo quarto, ottenuto con un parziale di 52-25 nei due periodi centrali quando mette in campo quintetti di sostanza.

Nonostante qualche schiacciata poderosa (che pare valga due punti a referto come un semplice terzo tempo) Vado non ha da Siby la crescente attenzione dell’ultimo periodo e coglie le poche note positive della partita dalla solita generosità e consistenza di alcuni e dai 12 rimbalzi di Migone. Con Tridondani sulla via del recupero al polso, l’ennesima scavigliata di Capitelli toglie dalle finali una rotazione importante a coach Prati. Dopo Biella e Collegno , Vado sarà impegnata dal 28 al 30 giugno nel torneo nazionale di Roseto con Stella Azzurra, Virtus Bologna , Oxygen Bassano , Virtus Siena , Forlì ,Mestre e i padroni di casa. Un test roboante che chiuderà una stagione rapida (tre mesi da aprile a giugno) ma di grande utilità.

Azimut Vado - My Genova 73-52 (18-12; 25-16; 27-9)

Azimut Vado : Orione, Scarsi 6, Bianchi 3,Mozzati 4,Caversazio 12,Capitelli , Rondinini, Tridondani 3,Repa 2, Migone 14,Serafini 2,Siby 27. All:Prati. Ass: Colandrea e Guarneri.

Classifica: Azimut Pall. Vado 14, Novipiù Campus Piemonte 12*, Interglobo Far East My Basket 6*, Mastro Viaggiatore Cus Torino 6*, OASI Laura Vicuna 0. * partite in meno