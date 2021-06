Giudice Sportivo, Serie D. Il Vado perde Alessandro Casazza per un turno, out anche Virga nell'Imperia

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 13/ 6/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASAZZA ALESSANDRO (VADO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TROIANO LUCA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

ADORNI LORENZO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GREA ALESSIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

POESIO CLAUDIO (CASALE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUALTIERI NICCOLO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

LUPPI MATTEO (VADO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XVII INFR)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GAZO FRANCESCO (CITTA DI VARESE)

MAPELLI FRANCESCO (CITTA DI VARESE)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

MIKHAYLOVSKIY VLADIMIR (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

BERNARDINI MARIANO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCONI ANDREA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

ADDIEGO MOBILIO ANDREA (LAVAGNESE 1919)

BACIGALUPO GIACOMO (LAVAGNESE 1919)

BOIGA NICOLAS (VADO)

SACCA MATTEO (VADO)