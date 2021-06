Calcio, Vado. A Lavagna per rimanere aggrappati alla matematica, scatta alle 16:00 il penultimo atto del campionato

Premessa. Ipotizzare che il Vado possa portare a casa sei punti nelle prossime due partite, dopo le disarmanti prove offerte nelle ultime partite, può risultare particolarmente ambizioso, ma a conti fatti, almeno secondo i dettami della matematica, la porta per la salvezza rossoblu resta ancora aperta.

Sei punti che però potrebbero anche non bastare già da oggi pomeriggio: il Fossano è già a quota quattro punti di distacco e una vittoria contro il già promosso Gozzano o la Lavagnese (avversaria odierna della squadra di Tarabotto), fermerebbe sul nascere ogni tipo di rimonta vadese.

Oltre ai biancoblu di Viassi andranno monitorate anche le dinamiche del Borgosesia (a +2 sui rossoblu), chiamato tra oggi e sabato prossimo a sfidare la Caronnese e il Sestri Levante.

Una nota finale va segnalata sull'assenza della classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra due squadre al penultimo posto, in questo caso, infatti ci sarà una gara unica di spareggio in campo neutro.

Tornando al match odierno non sono filtrate particolari indiscrezioni dal quartier generale rossoblu: resta da valutare se tutti i big verranno confermati in campo o se qualche testa sarà già caduta dopo il disastroso rendimento degli ultimi mesi.

Fischio d'inizio alle 16:00, livescore su Svsport.it