Giudice Sportivo, Eccellenza. Cairese in finale senza Benzi in panchina. Due turni a Ferrara e Molina, uno per Gabriele Buttu, Odasso e Volpe

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 13/ 6/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE

BENZI MARIO (CAIRESE)

(infrazione rilevata da parte di un A.A.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

COSTIGLIOLO MATIA (LIGORNA 1922)

MONTEFORTE LUCA (LIGORNA 1922)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRARA LEONARDO (FINALE)

(infrazione rilevata da parte di un A.A.)

MOLINA BORJA EDWARD ALONSO (FINALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BUTTU GABRIELE (FINALE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

VOLPE MICHAEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

NELLI ENRICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BOTTINO SIMONE (LIGORNA 1922)

CELLERINO GASTON ANDRES (LIGORNA 1922)

DE MARTINI LUCA (LIGORNA 1922)

GATTO PIERLUIGI (LIGORNA 1922)

PITTALUGA FILIPPO (LIGORNA 1922)

RUFFINO ANDREA (LIGORNA 1922)