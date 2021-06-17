Giudice Sportivo, Eccellenza. Cairese in finale senza Benzi in panchina. Due turni a Ferrara e Molina, uno per Gabriele Buttu, Odasso e Volpe

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA
GARE DEL 13/ 6/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE
BENZI MARIO (CAIRESE)
(infrazione rilevata da parte di un A.A.)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
COSTIGLIOLO MATIA (LIGORNA 1922)
MONTEFORTE LUCA (LIGORNA 1922)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FERRARA LEONARDO (FINALE)
(infrazione rilevata da parte di un A.A.)
MOLINA BORJA EDWARD ALONSO (FINALE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
BUTTU GABRIELE (FINALE)
ODASSO TOMMASO (FINALE)
VOLPE MICHAEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
NELLI ENRICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BOTTINO SIMONE (LIGORNA 1922)
CELLERINO GASTON ANDRES (LIGORNA 1922)
DE MARTINI LUCA (LIGORNA 1922)
GATTO PIERLUIGI (LIGORNA 1922)
PITTALUGA FILIPPO (LIGORNA 1922)
RUFFINO ANDREA (LIGORNA 1922)