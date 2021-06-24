Giudice Sportivo, Eccellenza: la finale costa un turno di squalifica a Boveri, Saviozzi e Botta

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA
GARE DEL 20/ 6/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)
BOTTA STEFANO (LIGORNA 1922)
II AMMONIZIONE DIFFIDA
TONA MARC (CAIRESE)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)
PIANA MATTEO (CAIRESE)
PLACIDO MATTIA (LIGORNA 1922)