Giudice Sportivo, Eccellenza: la finale costa un turno di squalifica a Boveri, Saviozzi e Botta

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 20/ 6/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)

BOTTA STEFANO (LIGORNA 1922)

II AMMONIZIONE DIFFIDA

TONA MARC (CAIRESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

PLACIDO MATTIA (LIGORNA 1922)