Calcio dilettantistico. Il presidente Sibilia esulta per l'Italia: "E' una speranza per il calcio di base"

Anche la Lega Nazionale Dilettanti si unisce alla gioia per il trionfo degli Azzurri, che a Wembley hanno conquistato il secondo titolo continentale nella storia del calcio italiano. "L'Italia campione d'Europa è il simbolo di un Paese che rinasce, che ha saputo rialzarsi dopo un anno e mezzo terribile, e che oggi può celebrare uno straordinario gruppo di ragazzi che danno una speranza a tutti noi e al calcio di base - ha commentato il Presidente Cosimo Sibilia - Agli Azzurri il mio ringraziamento e quello di tutta la grande famiglia dei Dilettanti per le straordinarie emozioni che ci hanno regalato in questo Europeo”.