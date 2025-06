Calciomercato. Adesso è ufficiale, Samuele Sassari e Marco Silvestri sono due nuovi giocatori del Savona

Ieri dagli ambienti vicini al Savona era filtrata l'ormai imminente chiusura dei colpi principali della campagna estiva del Savona.

I biancoblu, attraverso il ds Alessio Barone, si sono mossi in maniera tempestiva ed efficace, portando a termini innesti nell'organico di mister Cola del calibro di Zunino e Calcagno.

Due botti a cui se ne aggiungono altrettanti, quelli già preannunciati di Samuele Sassari e Marco Silvestri: un chiaro segnale a tutto il girone A di Promozione, il Savona c'è e partirà con l'obiettivo di guardare tutti dall'alto verso il basso.

L'annuncio del Savona:

"Ufficiale il grande colpo di mercato del nostro DS Alessio Barone che ha chiuso l’accordo per la prossima stagione sportiva con il centrocampista Marco Silvestri.

Silvestri, settore giovanile del Genoa, ha iniziato la sua storia calcistica in Serie D con il Ligorna dove si è messo in evidenza grazie alle sue qualità che lo hanno portato tra i professionisti con l’Avellino dove ha militato per due stagioni.

Il ritorno in Liguria ancora al Ligorna per due stagioni e lo sbarco in provincia di Savona alla Cairese in Eccellenza dove ha conquistato la Serie D da protagonista, quest’anno da gennaio ha partecipato con un grande contributo alla cavalcata del Celle Varazze con cui ha nuovamente vinto il campionato di Eccellenza.

Dopo aver sfiorato la maglia biancoblu nel 2018 partecipando alla preparazione estiva della Prima Squadra, finalmente le strade del centrocampista e quella della nostra Società di incrociano per un unico grande obbiettivo.

Siamo lieti di annunciare l'arrivo di un altro top player che vestirà la maglia del Savona Fbc nella prossima stagione: l’attaccante Samuele Sassari

Samuele è un calciatore di grande esperienza ed ha sempre militato in Categorie superiori con Vado, Genova Calcio, Alassio, Imperia, nelle ultime due stagioni ha vinto due campionati di Eccellenza con Cairese e Celle Varazze."