Sono state ufficializzate da parte della Lega Nazionale Dilettanti le date per il via del prossimo campionato di Serie D e Juniores Nazionali.

Il massimo campionato dilettantistico prenderà il via il prossimo 19 settembre 2021, per concludersi nel corso del mese di maggio 2022. Più ristretto il lasso temporale per gli Juniores: taglio del nastro dei campionati il 2 ottobre 2021, chiusura ad aprile 2022.