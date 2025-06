Mister Alessi aveva sottolineato l'importanza nel nuovo scacchiere del Finale di Sergis Halaj e nonostante qualche rumor di mercato sull'attaccante giallorossoblu, la dirigenza finalese è riuscita a trattenere il giocatore al Borel.



L'operazione è stata annunciata nella serata odierna:

"Conferma importante per il finale

Sergis Halaj ha raggiunto l’accordo per proseguire l’avventura in maglia giallorossoblu, in bocca al lupo dal presidente Candido Cappa!"