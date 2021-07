Calciomercato, Albenga. Si stringe per le prime operazioni, sondaggio in corso per i fedelissimi di Lupo

Non dovrebbero tardare molto, tra conferme e primi possibili nuovi arrivi, le prime notizie dal fronte Albenga.

L'arrivo in panchina di mister Alessandro Lupo dovrebbe aver accelerato le operazioni anche per il ds Roberto Belvedere nella costruzione della nuova rosa che, salvo contrordini, dovrebbe essere rinnovata in maniera importane.

Non è un segreto che i primi nomi sondati siano quelli di tre giocatori noti sia nel comprensorio ingauno che protagonisti a Imperia negli scorsi mesi: parliamo di Davide Sancinito, Luca Donaggio e Paolo Scannapieco, avvistati negli scorsi giorni nei pressi dello stadio Riva.

Una spina dorsale importante per ripartire, seppur sia inevitabile l'interesse di altre formazioni per tutti e tre i giocatori.