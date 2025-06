Oneglia Calcio, fusione con l'Imperiese e un nuovo ambizioso progetto per la Stagione 2025/26 in Prima categoria

La nuova Oneglia Calcio, nata dalla significativa sinergia con l'Imperiese, sta muovendo i suoi primi passi con grande ambizione in vista della stagione 2025/2026 in Prima categoria. L'obiettivo è chiaro: costruire una realtà solida e competitiva, puntando sia sull'esperienza che sullo sviluppo dei giovani talenti locali.

La società ha confermato in blocco il suo staff tecnico, segno di fiducia nel lavoro svolto: Massimo Casella sarà ancora l'allenatore, affiancato da Alessandro Griseri come vice e da Alessio Fratini in qualità di preparatore dei portieri. Il massaggiatore Attilio Ricotta completerà l'organico. Una novità importante arricchisce il quadro: l'ex capitano dell'Imperia Alessandro Ambrosini entrerà a far parte del gruppo con un doppio ruolo, quello di giocatore e consulente tecnico, portando in dote la sua vasta esperienza sul campo e fuori. La gestione della Prima Squadra sarà affidata a Simone Palumbo come Responsabile, mentre il ruolo di Team Manager è stato assegnato ad Andrea Comiotto.

"Siamo già al lavoro per allestire una rosa competitiva," afferma il vice presidente Alessandro Brancatelli, sottolineando la visione che ha portato alla fusione. "La sinergia con l'Imperiese, fortemente voluta da entrambe le realtà in ottica di crescita e miglioramento, ci consente di guardare con serenità alla prossima stagione. Avremo un mix equilibrato di giocatori esperti e giovani interessanti".

Il mercato è sotto stretta osservazione: "Siamo vigili e ci faremo trovare pronti nel caso si presentasse l'occasione di rafforzare ulteriormente la squadra,"ggiunge Brancatelli. Fondamentale per la ripartenza è stata la riconferma dei due capitani, Matteo Alberti e Matteo Plebani, citati come "esempi di serietà e professionalità" e pilastri della nuova formazione.

Un'altra grande novità per la stagione 2025/2026 sarà l'allestimento di una formazione Juniores. Questo progetto mira a creare una vera e propria 'cantera' locale, con l'obiettivo di "far crescere e preparare ragazzi del territorio al salto fra i grandi." Un impegno che lega indissolubilmente il futuro della Prima Squadra al potenziale del vivaio: "La nostra 'cantera' deve guardare alla prima squadra e la prima squadra deve guardare alla nostra cantera," conclude il vicepresidente, evidenziando la "volontà di creare un percorso di crescita chiaro e integrato per i giovani talenti". L'Oneglia Calcio si proietta così verso una stagione di consolidamento e sviluppo, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per il calcio imperiese.