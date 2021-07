Stamattina abbiamo raccontato come tra i diversi giocatori che potrebbero rimanere a Vado, in caso di ripescaggio in Serie D, ci sarebbe potuto essere anche Alessio Tissone.

Proprio poche ore fa il difensore centrale ex Savona avrebbe infatti raggiunto l'accordo con la Lavagnese, per indossare nella prossima stagione la maglia biancornera.