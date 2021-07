Calcio, Tornei Estivi. Il 17 luglio la finale della Savona Cup: impresa Edile Petrit Lleshi e Vecchia Savona 1880 le due finaliste

La Savona Cup conosce le finaliste della 4° edizione, saranno l’Impresa Edile Petrit Lleshi e Vecchia Savona 1880 a giocarsi il titolo.

Le due squadre hanno battuto rispettivamente i The Skugnizzi, 7 a 6 il risultato finale, e i Pro Secco, gara terminata sul 5 a 5 e decisa solamente ai calci di rigore. Due incontri molto equilibrati, tra le formazioni che hanno meglio giocato durante tutta la manifestazione.

Appuntamento che ora è fissato per la giornata di sabato 17, alle 20.30 andrà in scena la finale di consolazione per il 3°/4° posto, mentre alle 21.30 è in programma l’attesissima finale.

20.30 IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI – THE SKUGNIZZI 7-6

Reti: 4 Ninivaggi, 3 Anselmo – 2 Carocci, Olivieri, Vezzola, Rebizzo, Bazzano.

Espulsioni: Vejseli (Impresa Edile Petrit Lleshi) e Bazzano (The Skugnizzi)

21.30 VECCHIA SAVONA 1880 – PRO SECCO 5-5 (10-9 d.c.r.)

Reti: 4 Metalla, Damonte – 2 Orcino, 2 Carminati, Calcagno.

Rigori Vecchia Savona 1880: Metalla goal, Ottonello goal, Damonte goal, Sabally goal, Tona goal.

Rigori Pro Secco: Orcino goal, Valdora goal, Carminati goal, Calcagno goal, Timpanaro parato.