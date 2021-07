Calcio dilettantistico. E' il giorno del Consiglio Ligure. All'esame le iscrizioni, attese novità su format e possibili ripescaggi

La scorsa settimana sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati dilettantistici dall'Eccellenza alla Prima Categoria e oggi il Consiglio del Comitato Regionale Ligure prenderà in esame le domande inoltrate con la relativa necessaria documentazione.

Il numero di squadre effettivamente iscritte sarà così determinante per la stipula e il varo dei diversi format attesi, con ampio uso della formula a gironi, per eventualmente rimodulare i tornei in caso di sviluppi negativi (si spera ovviamente di no) in sede pandemica.

C'è però un ulteriore passaggio che interessa più di una società, ed è quello relativo ai ripescaggi ed è strettamente legato agli stessi format.

A seconda del numero di squadre stabilito in ogni campionato, potrebbero essere necessari dei ripescaggi, assegnati tramite il punteggio dei tabellari federali, senza dimenticarsi del possibile ritorno in Serie D del Vado che lascerebbe spazio a un'ulteriore formazione nel massimo campionato regionale.

Tanti fattori, interconnessi tra di loro, sui quali verrà posta maggiore chiarezza probabilmente già domani, nel comunicato del giovedì.