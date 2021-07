Arbitri. La sezione di Albenga cresce dentro e fuori dal campo, tanti nuovi riconoscimenti per i fischietti ingauni

Anche per il mondo arbitrale la nuova stagione è ormai iniziata e, soprattutto per la sezione di Albenga, non sono poche le novità di rilievo.

Tanti i ruoli di prestigio affidati ai fischietti ingauni. Michele Manera è infatti entrato a far parte come Componente del "Talent & Mentor Programme / Uefa Referee Convention", mentre Michele Pellegrini è stato inserito nella nuova Commissione Osservatori Nazionali di Calcio a 5.

Altro riconoscimento per un autentico punto di riferimento come Giuseppe Tortora, confermato per la stagione sportiva in arrivo all'interno della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti.

Nella CON D, dove Lorenzo Bonello è stato nominato Componente della Commissione, spazio invece come osservatori per Giuseppe Bellantoni, Pierluigi Cosarini e Riccardo Villa.

Tornando sul campo, invece, brindisi per Stefano Calzolari che sbarca in CAN D, mentre Giacomo Di Gangi spicca all'interno della CAN Calcio a 5, oltre all'ingresso nella Commissione di studio per la Comunicazione.