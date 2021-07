La nota giallorossoblu:

1997 questa è la classe di una gradita conferma e un nuovo ingresso per la Golfo Dianese 1923. Enrico Dominici, attaccante senza bisogno di presentazioni già presente nell’organico della compagine di mister Colavito nella passata stagione e pronto a prendersi ulteriori responsabilità per l'attacco dianese, e Roberto Franco forte centrocampista ex Imperia e Alassio Fc pronto a rafforzare la zona nevralgica del campo.