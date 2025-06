Calcio, Albissole. Sono dodici le partenze, tra cui capitan Rebagliati. Confermati gli under D'Aliesio e De Cerchi

Prosegue la costruzione dell'Albissole in vista della prossima stagione. Ieri sono arrivate due nuove conferme: resteranno tra le fila dei ceramisti i giocatori classe 2007 D’Aliesio e De Cerchi, già aggregati alla prima squadra durante l’annata appena conclusa. I due giovani partiranno agli ordini di mister Cattardico per la stagione 2025/26, andando così ad aggiungersi al gruppo under.

Come ogni anno, però, il calcio porta anche a salutare alcuni protagonisti: il club ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i ragazzi che intraprenderanno nuove strade sportive, augurando loro il meglio per il futuro.

L’addio più sentito è senza dubbio quello del capitano Danilo Rebagliati.

Insieme a lui salutano anche: Alessio Scatolini, Fabrizio Schiano, Filippo Andreazza, Marco Rossini, Jacopo Saracco, Matteo Mancini, Edoardo Banchieri, Gabriel Cancellara, Luca Acquanita, Alessandro Scarfì, Fabio Enzi, Thomas Polito.

"A ognuno di voi va un enorme grazie per aver contribuito al mantenimento della categoria.

Un sincero in bocca al lupo - ha scritto la società - per tutto ciò che verrà"!