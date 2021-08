Acquisti...faraonici per il Legino. Ufficiale anche l'arrivo di Lorenzo Anselmo

La notizia circolava ormai da giorni, ma oggi ha assunto i crismi dell'ufficialità: Lorenzo Anselmo torna al Legino.

Un colpo che affianca gli ingaggi di Illiante e Guarco, oltre alla conferma di Nicolò Tobia e della spina dorsale verdeblu, con i tanti ragazzi del settore giovanile che stanno spingendo.

Mister Fabio Tobia, invece, avrà ancora con sè il preparatore dei portieri Baldaccini, mentre Giampaolo Iovino sarà il team manager della Prima Squadra.

Il Legino fa davvero sul serio dopo il mancato ripescaggio in Eccellenza, ma con questi presupposti ha tutte le carte in regola per poter ambire sul campo al salto di categoria.