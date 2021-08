Varazze: taglio del nastro per la nuova struttura della base nautica della LNI

Domenica 25 luglio 2021, la Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, ha inaugurato la nuova struttura installata presso la base nautica in concessione, a levante del molo di sottoflutto (ex Barilon) del porto turistico Marina di Varazze.

All’inaugurazione è intervenuto il Vicesindaco reggente Luigi Pierfederici, i rappresentanti della Marina di Varazze, delle locali Associazioni e numerosi soci, compreso Piero Spotorno e Giuseppe Bruzzone, rispettivamente Presidente e Cameraman della locale emittente Televarazze, che hanno ripreso e commentato la cerimonia con interviste ai vari responsabili e rappresentanti delle Associazioni e Circoli presenti.

«Oltre al Vicesindaco reggente Luigi Pierfederici, che ha tagliato il nastro e ha fatto un discorso inaugurale, - ha precisato il Presidente della Sezione Elio Spallarossa – hanno voluto onorarci della loro presenza alla cerimonia il Presidente della Lega Navale di Alessandria, i rappresentanti di Arenzano e Padre Daniele, frate Domenicano, che ha benedetto la base nautica, le imbarcazioni e i presenti. A tutti loro un grazie dal profondo del cuore.»

«Ho fatto un piccolo discorso ai presenti, - ha proseguito e concluso Spallarossa - evidenziando che l'iter amministrativo per la nuova costruzione è durato ben sette anni. Un lungo lavoro per il quale ringrazio Giuseppe Verdi e Piero Ornolio, per l'impegno e la competenza fornita per la realizzazione della struttura.»

Con questa nuova e capiente struttura, la locale Sezione delle LNI, potrà sicuramente offrire una migliore accoglienza a tutti gli utilizzatori della propria base, ubicata a levante del molo di sottoflutto del porto turistico Marina di Varazze.

La cerimonia si è poi conclusa con un piacevole ed apprezzato rinfresco offerto dagli organizzatori.