Pallavolo Carcare. Arriva la chiamata azzurra per Filippo Garra, dal 18 agosto il collegiale di Bracciano

Continua la scia di successi del settore maschile della società valbormidese.

Dopo il traguardo del titolo regionale conquistato dalla prima divisione maschile, una bella notizia ha allietato la famiglia GARRA e tutta la società biancorossa di Carcare dove Filippo Garra, classe 2005, maglia n° 11 nel suo ruolo di schiacciatore; su segnalazione di Julio VELASCO è stato convocato per un collegiale della nazionale italiana che si terrà al centro sportivo Vigna di Valle di Bracciano (Roma) dal 18 al 26 Agosto, insieme ad altri 12 atleti, unico giocatore della Liguria.

E’ un bel riconoscimento per il giovane atleta che ha iniziato il proprio percorso all’ età di nove anni. – commenta la società – il percorso di Filippo lo ha visto già partecipare alle finali nazionali under 14 a Bormio nel 2018 e in questo ultimo anno, sempre con i colori della Pallavolo Carcare, ha vinto la fase regionale della Coppa Italia di prima divisione.

Filippo commenta la notizia ” stento ancora a credere a questa bella opportunità, ringrazio la fipav per avermela concessa. Ringrazio inoltre la mia società, i miei allenatori e i miei compagni di squadra, senza i quali non sarebbe stato possibile tutto questo”

Questo piccolo ma importantissimo traguardo deve essere di esempio per tutti i giocatori, l’impegno e l‘amore dello sport alla fine porta sempre a dei risultati. Lo sa bene l’allenatore di Filippo GARRA un giocatore che negli anni d’oro ha fatto parte della gloriosa serie C di Carcare ed oggi allena il settore maschile. Il suo nome? Luca GARRA il padre di Filippo e mai come in questo caso si può dire l’allievo che supera il maestro.

Sono sicuro – commenta il mister GARRA – che Filippo darà il meglio di se in questa importante prova, così come lo ha fatto in campo e così come hanno fatto tutti i nostri ragazzi che in questi ultimi anni hanno saputo conquistare ottimi traguardi sportivi. In questa avventura, Filippo porterà l’esperienza di Carcare accompagnato dal calore e dall’amicizia della sua squadra.