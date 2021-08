Calcio, Coppa Italia. Bianchi e Cambiaso titolari nel Genoa contro il Perugia, in campo anche l'ex Savona Jacopo Murano

A vestire la maglia biancoblu anche il centravanti del Perugia, Jacopo Murano, uno dei centravanti più apprezzati nell'ultima decade al Bacigalupo.

Dopo mezz'ora di gioco, gli umbri sono in vantaggio per due reti a una, grazie alle marcature di Carretta e Lisi per gli ospiti e di Criscito per i rossoblu.