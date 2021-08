E' un'Altarese con delle basi solide quella che Gianluca Molinaro sta assemblando giorno dopo giorno.

La formazione giallorossa nella due giorni di Bragno ha infatti convinto per organizzazione e compattezza, in attesa della brillantezza giusta per trovare la via della porta.

Un compito che spetta a Jabby, centravanti che lo stesso tecnico conosce davvero bene già dai tempi dello Speranza.