Calcio, Savona. Super Gamba, Serhiienko e silenzio stampa: il punto sui biancoblu dopo la due giorni di Bragno

Un mattone alla volta, il Savona sta procedendo il proprio processo di strutturazione tecnica in vista dei primi impegni ufficiali che, settimana dopo settimana, si stanno facendo sempre più prossimi.

Un passo alla volta "Bart" si sta prendendo le luci della ribalta, grazie a un potenziale fisico e tecnico che, rapportato all'età (l'attaccante compirà 17 anni a ottobre), ha davvero poco a che vedere con la Prima Categoria. La rete dell'immediato pareggio è infatti un concentrato di coordinazione, forza e qualità: un vero e proprio balsamo per i sostenitori del Vecchio Delfino, alla ricerca di un nuovo beniamino da coccolarsi nelle stagioni future.

Ancora da tarare alcune distanze in campo, probabilmente a causa della non perfetta condizione atletica, seppur mister Cattardico tenga aperti vari fronti tattici a seconda delle evenienze. Ieri gli Striscioni sono partiti con un 4-2-3-1 mascherato, con Monaco e Andrea Vittori in mediana e Stefanzl dirottato sulla corsia di destra, mentre nella ripresa, con l'ingresso di Cosentino, i biancoblu sono passati al 3-5-2.

Sul fronte mercato i rumors sul possibile arrivo di una mezz'ala di passo sono stati confermati, dato che al "Ponzo" si è visto Oleksand Serhiienko, mezz'ala ucraina, già conosciuta nel nostro comprensorio nella passata stagione per la militanza nel Pietra Ligure. Si attendono a proposito possibili sviluppi nei prossimi giorni.

Purtroppo non è stato possibile raccogliere voci dai diretti protagonisti, a causa del silenzio stampa imposto dalla società per i rapporti tesi con alcuni esponenti della carta stampata.

Il calcio giocato dovrebbe essere il punto focale per ogni club e parlarne aiuterebbe anche a smussare tutti gli infiniti spigoli generati dalle polemiche degli ultimi mesi.

Monitorare l'operato del club, soprattutto sul fronte stadio, sarà un passaggio ineluttabile, ma le luci della ribalta è corretto che da oggi vengano puntate su Cattardico e i suoi ragazzi.