Il presidente Andreino Durante aveva escluso nuovi colpi in ingresso per la Baia Alassio, ma le vespe si stanno facendo valere in questi ultimi giorni di agosto.

La prima notizia emersa è l'ingaggio di Fabrizio Castello, centrocampista argentino di Rosario scuola Newell's Old Boys.

Un colpo importante, che garantirà alla Baia, al primo anno in Promozione, qualità, personali e anche qualche gol, date le ottime capacità di inserimento senza palla.

L'accordo è stato trovato nella serata di ieri.