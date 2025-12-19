STADIO APERTO: APPROFONDIMENTO SUL CAMPIONATO DI SERIE D

 / Calcio

Calcio | 19 dicembre 2025, 18:46

Genova Calcio Christmas Party: una serata di sport e spettacolo per il sodalizio biancorosso

foto Vitaliano Scappini

foto Vitaliano Scappini

Una serata fantastica per il 𝗚𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗠𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬.

Quasi 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲, in una super cornice come il PalaTeknoship (PalaFiumara); un autentico successo, con ospiti di eccezione, una conduzione perfetta come quella di Roby “Rubba” e tantissimo entusiasmo tra i bambini, ragazzi e adulti che hanno riempito la Tribuna Ovest e distinti del palazzetto

Bellissimo lo scenario, in una palazzetto addobbato per l’occasione con i colori della 𝗚𝗘𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 e delle società ad esse legate come la 𝗖𝗢𝗥𝗡𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔𝗡𝗘𝗦𝗘 𝟭𝟵𝟭𝟵 e la Scuola Calcio 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬 𝗕𝗘𝗚𝗔𝗧𝗢 e quelle società amiche come la 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔 , 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗜𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗘𝗦 e la neonata 𝗥𝗢𝗬𝗔𝗟 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔

𝗦𝗲𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮’, 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 “𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮”, 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮.

GENOVA CALCIO vuol dire tutte le squadre maschili e femminili dall'Attività di Base, Settore Giovanile, alla Prima Squadra, di tutti e quattro poli (Cornigliano, Cige, Villa Gavotti e Dufour).

Ma significa soprattutto aggregazione, sociale, in un progetto ben più ampio che coinvolge altre realtà radicate nella città.

La serata si è sviluppata con l’apertura del Presidente della Genova MARCO VACCA, i vertici societari, e lo spazio a tutti i presidenti e responsabili delle realtà coinvolte.

Ospiti d’eccezione. Il cantante 𝗢𝗠𝗔𝗥 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 𝗦𝗵𝗼𝘄 che ha fatto cantare grandi e piccoli, il meraviglioso balletto delle ragazze della𝗬𝗘𝗔𝗪𝗘𝗔 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔𝗟&𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬 (rigorosamente vestite con i colori di tutte le sei società) e la grandissima partecipazione del conosciutissimo influencer 𝗚𝗜𝗟𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗡𝗔𝗡𝗔 campione mondiali di palleggi di testa e assoluto idolo dei bambini.

Gilbert Nana - accolto dall’ovazione di tutti i bambini e ragazzi presenti - ha raccontato la sua storia a partire dal difficile arrivo dal Camerun; una storia di esempio, fatta di resilienza, sacrifici e “rinascita”.

Al termine dello spettacolo (mille palleggi di testa con una leggerezza disarmante tra l’entusiasmo del pubblico) l’influencer si è dedicato alle foto e fotografi dei bambini con grandissima disponibilità.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium