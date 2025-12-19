Genova Calcio Christmas Party: una serata di sport e spettacolo per il sodalizio biancorosso

Una serata fantastica per il 𝗚𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗠𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬.

Quasi 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲, in una super cornice come il PalaTeknoship (PalaFiumara); un autentico successo, con ospiti di eccezione, una conduzione perfetta come quella di Roby “Rubba” e tantissimo entusiasmo tra i bambini, ragazzi e adulti che hanno riempito la Tribuna Ovest e distinti del palazzetto

Bellissimo lo scenario, in una palazzetto addobbato per l’occasione con i colori della 𝗚𝗘𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 e delle società ad esse legate come la 𝗖𝗢𝗥𝗡𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔𝗡𝗘𝗦𝗘 𝟭𝟵𝟭𝟵 e la Scuola Calcio 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬 𝗕𝗘𝗚𝗔𝗧𝗢 e quelle società amiche come la 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔 , 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗜𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗘𝗦 e la neonata 𝗥𝗢𝗬𝗔𝗟 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔

𝗦𝗲𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮’, 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 “𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮”, 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮.

GENOVA CALCIO vuol dire tutte le squadre maschili e femminili dall'Attività di Base, Settore Giovanile, alla Prima Squadra, di tutti e quattro poli (Cornigliano, Cige, Villa Gavotti e Dufour).

Ma significa soprattutto aggregazione, sociale, in un progetto ben più ampio che coinvolge altre realtà radicate nella città.

La serata si è sviluppata con l’apertura del Presidente della Genova MARCO VACCA, i vertici societari, e lo spazio a tutti i presidenti e responsabili delle realtà coinvolte.

Ospiti d’eccezione. Il cantante 𝗢𝗠𝗔𝗥 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 𝗦𝗵𝗼𝘄 che ha fatto cantare grandi e piccoli, il meraviglioso balletto delle ragazze della𝗬𝗘𝗔𝗪𝗘𝗔 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔𝗟&𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬 (rigorosamente vestite con i colori di tutte le sei società) e la grandissima partecipazione del conosciutissimo influencer 𝗚𝗜𝗟𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗡𝗔𝗡𝗔 campione mondiali di palleggi di testa e assoluto idolo dei bambini.

Gilbert Nana - accolto dall’ovazione di tutti i bambini e ragazzi presenti - ha raccontato la sua storia a partire dal difficile arrivo dal Camerun; una storia di esempio, fatta di resilienza, sacrifici e “rinascita”.

Al termine dello spettacolo (mille palleggi di testa con una leggerezza disarmante tra l’entusiasmo del pubblico) l’influencer si è dedicato alle foto e fotografi dei bambini con grandissima disponibilità.