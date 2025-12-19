Calcio. Primo Natale per il Giusvalla, la Torre del Brandale ha fatto da cornice al brindisi giallo azzurro

Ieri sera il Giusvalla si è ritrovato ai piedi della Torre del Brandale, a Savona, per celebrare il primo brindisi natalizio della propria storia.

La dirigenza giallo azzurra era al gran completo, a partire dal presidente Biato, passando per il vice Murialdo, fino ovviamente a mister Ferrero.

Ogni tesserato ha avuto anche un proprio kit di gadget dedicato, a firma Dario Biato RE.

"E' stata l’occasione perfetta per fermarci un attimo - ha spiegato la società - guardarci negli occhi e celebrare ciò che stiamo costruendo insieme.



Giocatori, staff, amici e sostenitori: una grande famiglia riunita non solo per parlare di calcio, ma per condividere valori, entusiasmo e spirito di squadra.

Il Natale è questo: stare insieme, ringraziarsi e ripartire ancora più uniti verso i prossimi obiettivi, dentro e fuori dal campo.

Ringraziamo tutti per esserci stati e per far parte di questo progetto.

Buone feste dalla Giusvalla Family".





